В «Зените» поздравили Халка с днём рождения
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Пресс-служба «Зенита» в своих социальных сетях опубликовала поздравление бывшему футболисту команды Халку, который сегодня празднует свой 36 день рождения.
«Сегодня бразильскому Халку исполнилось 36. От всей души поздравляем с днем рождения!», — сказано в сообщении команды в телеграм-канале.
Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год. В 148 матчах за команду из Санкт-Петербурга нападающий забил 77 голов и отдал 59 результативных передач. В 2016-м «Зенит» продал футболиста в китайский «Шанхай СИПГ» за € 55,8 млн. С февраля 2021-го Халк выступает за бразильский «Атлетико Минейро».
С 2009 года Халк вызывается в сборную Бразилии. В 49 матчах за национальную команду нападающий забил 11 голов и отдал семь результативных передач.
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