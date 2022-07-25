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Жоржиньо Вейналдум может продолжить карьеру «Роме». Переговоры между сторонами начались

Жоржиньо Вейналдум может продолжить карьеру «Роме». Переговоры между сторонами начались
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Голландский полузащитник «ПСЖ» Жоржиньо Вейналдум может продолжить карьеру в итальянской «Роме». Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Сообщается, что президенты клуба лично обсуждали возможный переход голландца. Игрок согласен продолжить карьеру в итальянском чемпионате и даже успел переговорить с главным тренером «Ромы» Жозе Моуриньо. Клубом остаётся договориться об условиях аренды. Вероятнее всего, аренда будет с правом выкупа.

В минувшем сезоне-2021/2022 Вейналдум провёл 38 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал три голевые передачи. Игрок перешёл в «ПСЖ» перед началом сезона в статусе свободного агента из «Ливерпуля».

Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в € 18 млн. Контракт с «ПСЖ» действует до лета 2024 года.

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