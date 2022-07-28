Успей зарегистрироваться на первую игру нового сезона «Чемпионат Brainboy»
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1 августа в 20:00 в традиционном Hard Rock Cafe стартует новый сезон футбольного квиза «Чемпионат Brainboy». Собираемся с новыми интеллектуальными силами: проверим, кто провёл это межсезонье с наибольшей пользой!
Игра состоит из семи раундов разного формата: будут вопросы на логику, эрудицию, интуицию и чувство юмора. Много вопросов на знание актуальной футбольной повестки, поэтому советуем изучить «Чемпионат» накануне игры. Ведущий Даниил Махалин и множество подарков ждут тебя!
Если ты знаешь, какие песни отлично подходят для распевания на стадионах и за что арбитры давали красные карточки в прошедших турах нового сезона РПЛ, то собирай команду и скорее регистрируйся на игру!
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