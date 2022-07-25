В КДК сообщили, какие нарушения рассмотрят по итогам матча «Локомотив» — «Ростов»
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Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, какие моменты матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между «Локомотивом» и «Ростовом» (2:2) будут рассмотрены на заседании комиссии.
«По итогам матча «Локомотив» — «Ростов» рассмотрим три эпизода. Болельщики «Локомотива» скандировали ненормативную лексику. Коммпер и начальник команды Шнорр выходили за пределы технической зоны. Также рассмотрим неподобающее поведение игроков «Локомотива» — пять жёлтых карточек и одна красная», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Ранее Григорьянц заявил, что комитет рассмотрит действия владельца «Краснодара» Сергея Галицкого, заходившего в судейскую после матча со «Спартаком».
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