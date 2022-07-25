Дмитрий Булыкин оценил старт сезона для «Локомотива»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о старте команды в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) сезона-2022/2023. В активе московской команды два очка после двух туров.

«Локомотив» как всегда напряг все свои силы — в итоге смог избежать поражения. В матче с «Ростовом» они должны были выигрывать, если действительно хотят на что-то претендовать по итогам сезона. Две ничьи — не совсем то начало, которое ждали болельщики и руководство. В следующих играх обязательно надо побеждать, при этом показывать хорошую игру. Иначе можно забыть про все свои цели на этот сезон.



С «Зенитом» будет хорошая проверка. Сразу будет понятно, как они себя чувствуют на фоне хорошей команды», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.