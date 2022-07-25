Шикунов: «Ростов» превосходно провёл второй тайм с «Локомотивом». Бегали, как с «Динамо»

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов прокомментировал игру команды в матче с «Локомотивом» (2:2) во 2-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Потрясающая игра! «Ростов» превосходно провёл второй тайм с «Локомотивом». Бегали, как с «Динамо». Было подавляющее преимущество во втором тайме. Наверное, «Ростов» физически лучше подготовлен.
Удаление Бека-Бека? Да он сам особо не сопротивлялся. Судейская комиссия разберётся в этом моменте — это их хозяйство», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Встреча, проходившая вчера, 24 июля, на «РЖД Арене» закончилась ничьёй 2:2. Ростовчане с 65-й минуты играли в большинстве после удаления Алексиса Бека-Бека, забили на 88-й, но упустили победу на 90+4, когда мяч в ворота Сергея Песьякова отправил Константина Марадишвили.
- 25 июля 2022
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