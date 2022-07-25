В «Спартаке» сообщили о запланированной встрече с представителями судейского корпуса РФС

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов подтвердил, что в ближайшее время состоится встреча с представителями судейского корпуса РФС.

«Встреча с судейским корпусом РФС запланирована. Когда состоится? На неделе», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее о достигнутой договорённости о проведении встречи между представителями «Спартака» и судейского корпуса РФС сообщали РИА Новости. В Российской футбольном союзе (РФС) намерены провести диалог со всеми командами Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Впервые о планах «Спартака» провести встречу с представителями судейского корпуса РФС «Чемпионату» сообщил генеральный директор команды Евгений Мележиков после матча с «Краснодаром».

Напомним, по итогам матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:1) «Спартак» обратился в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК РФС) с просьбой дать оценку работе судьи Владислава Безбородова.