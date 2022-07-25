Футболист «Химок» Никитин рассказал об адаптации в команде после перехода из «Уфы»
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Защитник «Химок» Алексей Никитин рассказал про адаптацию в новой команде, куда он перешёл этим летом из «Уфы».
«Всегда есть над чем работать. Тут вопрос не в привыкании к партнёрам, а как ты сам играешь. Всё время надо улучшать свою игру. Адаптация в «Химках» проходит планово. Её облегчает то, что схема мне знакома, я по ней всегда играл. Поэтому в этом плане мне легче», — сказал Никитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Напомним, ранее Никитин выступал за «Уфу». Всего защитник принял участие в 136 матчах за уфимскую команду, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. Ранее футболист выступал в составе московского ЦСКА, красноярского «Енисея» и «Амкара».
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