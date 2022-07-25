40-летний Ибрагимович похвастался физической формой

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович показал, как выглядит его тело в 40 лет. На днях шведский футболист подписал новый контракт с итальянским клубом на сезон.
Фото: Соцсети Златана Ибрагимовича
Ибрагимович — воспитанник шведского «Мальмё». Родной чемпионат Златан покинул в 2001 году, когда перешёл в «Аякс». После амстердамского клуба Ибрагимович выступал за «Ювентус», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Лос-Анджелес Гэлакси». В январе 2020-го было объявлено, что Ибрагимович возвращается в «Милан», в составе которого выступал с 2010 по 2012 год. Именно с Златаном «Милан» завоевал два последних чемпионства в Италии (2011/2022).
Ибрагимович 12 раз признавался лучшим футболистом Швеции по итогам года. Также Златан пять раз становился лучшим бомбардиром сезона в Лиге 1 и Серии А.
- 25 июля 2022
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