Объявлена символическая сборная второго тура РПЛ по версии WhoScored

Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

Лучшим футболистом тура стал полузащитник ЦСКА Хесус Медина, получивший оценку 9,4. В матче второго тура чемпионата России с «Сочи» Хесус отметился двумя забитыми мячам. Встреча завершилась победой московского клуба со счётом 3:0.

Сборная первого тура РПЛ: Игорь Акинфеев (ЦСКА, 7,4), Андрей Малых («Оренбург», 7,3), Аслан Дашаев («Факел», 7,7), Дуглас Сантос («Зенит», 7,7), Бактиёр Зайнутдинов (ЦСКА, 7,8), Арсен Захарян («Динамо», 9,0), Николо Моро («Динамо», 8,4), Роман Зобнин («Спартак», 8,9), Хесус Медина (ЦСКА, 9,4), Фёдор Смолов («Динамо», 9,2), Владимир Ильин («Ахмат», 8,2).