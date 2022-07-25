Кварацхелия рассказал о владении русским языком Лучано Спаллетти
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Новичок «Наполи» Хвича Кварацхелия рассказал о том, что главный тренер команды Лучано Спаллетти иногда разговаривает с ним, используя русские слова.
«Он говорит мне несколько слов на русском, но потом мы всегда предпочитаем общаться на английском, чтобы быть более точными», — приводит слова Кварацхелии Il Mattino.
Напомним, Кварацхелия на протяжении трёх сезонов выступал за казанский «Рубин». В конце марта клуб объявил, что футболист приостановил контракт с клубом, воспользовавшись опцией ФИФА. Хвича подписал контракт с батумским «Динамо» на два года, провёл там 11 матчей и забил восемь голов, а в июле перешёл в «Наполи».
Спаллетти мог овладеть знаниями русского языка во время работы в питерском «Зените» с 2009 по 2014 год.
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