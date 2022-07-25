«Арсенал» ведёт переговоры с «Ювентусом» об аренде Артура

Лондонский «Арсенал» ведёт переговоры с туринским «Ювентусом» о переходе полузащитника итальянского клуба Артура Рамоса на правах аренды с возможностью дальнейшего выкупа, сообщает Daily Express.

Клубы обсуждают аренду на год, которая может включать либо опцию, либо обязательство выкупа.

Бразилец был бы рад присоединиться к команде Микеля Артеты, и он уже намекнул на этот шаг в социальных сетях, отреагировав на гол Габриэля Жезуса в товарищеском матче с «Челси».

«Арсенал» хотел заполучить 25-летнего бразильского полузащитника ещё в январе, но решил повременить.

Ранее «Ювентус» не взял Артура в предсезонное турне по США.

Напомним, Артур перешёл в «Ювентус» прошлым летом из «Барселоны». Формально сумма трансфера составила € 72 млн, однако по факту клубы провели обмен, в ходе которого в обратном направлении отправился хавбек Миралем Пьянич. В минувшем сезоне Артур провёл 20 матчей в итальянской Серии А и не отметился результативными действиями.