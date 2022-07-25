Шомуродов может покинуть «Рому». Игрок не впечатлил тренера на предсезонных сборах

Узбекский нападающий Эльдор Шомуродов «Ромы» может покинуть в это трансферное окно. Об этом сообщает издание Corriere dello Sport.

Сообщается, что Шомуродов не впечатляет главного тренера «Ромы» Жозе Моуриньо на предсезонных сборах. Клуб готов рассмотреть предложения по игроку в это трансферное окно. Вместе с Эльдором клуб может покинуть

защитник Матиас Винья. Отмечается, что от защитника избавиться будет сложнее, так как к нему на рынке нет никакого интереса.

Напомним, Шомуродов перешёл в «Дженоа» из «Ростова» в 2020 году. Стоимость трансфера нападающего составила € 6,5 млн. После чего перешёл в «Рому» за € 18 млн.

В минувшем сезоне-2021/2023 Эльдор провёл 39 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал шесть голевых передач.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает Шомуродова в € 8 млн.