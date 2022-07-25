«Тоттенхэм» должен заплатить € 65 млн, чтобы подписать Шкриньяра у «Интера»

Лондонский «Тоттенхэм» заинтересован в подписании защитника «Интера» Милана Шкриньяра. Для покупки словацкого футболиста «шпорам» придётся выложить € 65 млн. Об этом сообщает Sport Witness.

27-летний Шкриньяр — воспитанник футбольного клуба «Жилина» из одноимённого города на северо-западе Словакии. В январе 2016 года Милан был продан в «Сампдорию» за € 5,2 млн. Проведя за команду 38 матчей, Шкриньяр в июле 2017-го стал игроком «Интера», перейдя в команду за € 34 млн. За миланский клуб защитник провёл больше 200 матчей и выиграл с «Интером» Кубок, Суперкубок и чемпионат Италии. Соглашение между сторонами истекает летом следующего года.

В 2016-м Шкриньяр дебютировал за сборную Словакии и в настоящее время является её капитаном.