«Челси» разозлился на «Барселону» из-за Кунде, клуб не отпустит Алонсо и Аспиликуэту
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Лондонский «Челси» не намерен отпускать своих защитников Сесара Аспиликуэту и Маркоса Алонсо в «Барселону» после того, как испанский клуб вмешался в сделку лондонцев по переходу Жюля Кунде из «Севильи». Об этом сообщает Sport.es.
23-летний Кунде ранее согласовал контракт с «Челси» и был близок к переезду в Англию. Однако в последний момент в сделку вмешалась «Барселона», которая тоже согласовала контракт с защитником. Теперь Кунде склоняется к тому, чтобы остаться в испанском чемпионате.
Аспиликуэта и Алонсо — трансферные цели «Барселоны». Сине-гранатовые хотели приобрести двух футболистов по заниженной цене из-за сроков контрактов игроков. У обоих соглашение с «Челси» истекает летом 2023 года.
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