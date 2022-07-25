«Сельта» продлила контракт со своим лидером Яго Аспасом

Испанская «Сельта» продлила соглашение с испанским нападающим Яго Аспасом до лета 2025 года. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Фото: из официальных социальных сетей «Сельты»
Яго Аспас является воспитанником клуба. Игрок выступал за «Сельту» с 2009 по 2013 год, после чего перешёл в «Ливерпуль», а затем в «Севилью». В 2015 году Аспас вернулся в родной клуб и играет за него по сей день. Аспас является лучшим бомбардиром в истории клуба.
34-летний форвард провёл 418 матчей за клуб, забив в них 184 гола. В минувшем сезоне-2021/2022 Аспас провёл в футболке своего клуба 38 матчей, в которых забил 18 голов и отдал шесть результативных передач.
За сборную Испании Аспас сыграл 18 матчей, в которых забил шесть голов.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в € 7 млн.
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