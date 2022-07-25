Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сельта» продлила контракт со своим лидером Яго Аспасом

«Сельта» продлила контракт со своим лидером Яго Аспасом
Комментарии

Испанская «Сельта» продлила соглашение с испанским нападающим Яго Аспасом до лета 2025 года. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Фото: из официальных социальных сетей «Сельты»

Яго Аспас является воспитанником клуба. Игрок выступал за «Сельту» с 2009 по 2013 год, после чего перешёл в «Ливерпуль», а затем в «Севилью». В 2015 году Аспас вернулся в родной клуб и играет за него по сей день. Аспас является лучшим бомбардиром в истории клуба.

34-летний форвард провёл 418 матчей за клуб, забив в них 184 гола. В минувшем сезоне-2021/2022 Аспас провёл в футболке своего клуба 38 матчей, в которых забил 18 голов и отдал шесть результативных передач.

За сборную Испании Аспас сыграл 18 матчей, в которых забил шесть голов.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в € 7 млн.

«Барсе» нет дела до легенд клуба». Самый титулованный игрок мира нашёл себе новую команду «Барсе» нет дела до легенд клуба». Самый титулованный игрок мира нашёл себе новую команду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022