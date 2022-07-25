Радимов: если ЦСКА будет стабилен, то поборется с «Зенитом» за чемпионство
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Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о том, сможет ли ЦСКА составить конкуренцию «Зениту» в Российской Премьер-Лиге.
«Конечно, рановато говорить про то, что ЦСКА может составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство. Прошло всего два тура, всё может измениться сто раз, впереди ещё 28 туров. Если ЦСКА будет стабилен, то поборется с «Зенитом». Не будет стабилен — ничего у них не получится», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
После второго тура ЦСКА, набравший шесть очков из шести возможных, является единоличным лидером чемпионата. В минувшем туре подопечные Владимира Федотова разгромили «Сочи» (3:0). «Зенит» расположился на третьей строчке с четырьмя набранными баллами.
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