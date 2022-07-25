«Мы хотим € 300 млн и Фернандеша». «Зальцбург» установил «МЮ» ценник за 19-летнего Шешко

В «Ред Булл Зальцбург» отреагировали на информацию об интересе английского «Манчестер Юнайтед» к нападающему команды Беньямину Шешко. В австрийском клубе запросили за 19-летнего футболиста € 300 млн и права на полузащитника Бруну Фернандеша.

«Мы хотим € 300 млн и Фернандеша», — написали в «Ред Булл Зальцбург» в «Твиттере».

«Зальцбург» выкупил права на Шешко у «Домжале» в 2019 году и сразу же отправил футболиста в аренду в «Лиферинг» на два сезона. В кампании-2021/2022 форвард в 37 матчах забил 11 голов и отдал семь результативных передач. Соглашение между Шешко и «Зальцбургом» истекает в 2026 году.



В июне 2021 года Шешко дебютировал за сборную Словении (13 матчей, два гола, результативная передача).