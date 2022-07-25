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Защитник «Локомотива» Фассон выбыл с травмой крестообразной связки колена на 7-9 месяцев

Защитник «Локомотива» Фассон выбыл с травмой крестообразной связки колена на 7-9 месяцев
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Защитник московского «Локомотива» Лукас Фассон получил травму крестообразной связки колена. Об этом сообщила пресс-служба клуба на официальном сайте. Бразильский футболист травмировался в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Ростовом» и покинул поле в перерыве. О характере травмы сообщил главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный.

«Комплексное обследование Лукаса Фассона выявило повреждение крестообразной связки левого коленного сустава. В ближайшие дни определимся с клиникой, где будет проведена операция. В настоящее время мы отправили снимки МРТ в ведущие клиники Европы. Ждём подтверждение диагноза от коллег. После проведения операции будут ясны сроки восстановления», — сказал Калюжный.

В заявлении добавляют, что при таком характере травмы Фассон пропустит 7-9 месяцев.

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