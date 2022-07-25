Игонин — о борьбе с «Зенитом»: у ЦСКА дела налаживаются, но на дистанции важна скамейка

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о том, сможет ли ЦСКА составить конкуренцию «Зениту» в Российской Премьер-Лиге.

«Если мы говорим про конкуренцию с «Зенитом», то надо дождаться очной встречи и посмотреть, как ЦСКА будет выглядеть против «Зенита». Возможно, эта встреча немного прояснит ситуацию. Во многих командах происходят изменения, в том числе и в связи с отъездом легионеров. Поэтому оценить состояние команды, на каком уровне она находится, пока очень сложно. Даже про «Крылья Советов» говорили, что «Зениту» с ними будет очень сложно играть, особенно против той тактики. Но по итогу мы увидели разгром самарцев.

У ЦСКА вроде налаживаются дела, но опять же, есть ли у них возможность, получится ли усилиться по ходу сезона — это тоже немаловажно. Ведь, помимо всего прочего, на дистанции важна скамейка с конкурентоспособными игроками. Мало команд, у которых с этим всё в порядке», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.