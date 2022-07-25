«Тоттенхэм» вступил в борьбу с «Ювентусом» за Николо Дзаньоло

Лондонский «Тоттенхэм» вступил в борьбу за полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло. Ранее на игрока претендовал туринский «Ювентус», сообщает Tuttosport.

В течение нескольких месяцев «Ювентус» был наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры для итальянца. Однако стало известно, что «Тоттенхэм» также нацелен на Дзаньоло этим летом и в последние несколько дней установил с ним контакт.

23-летний Николо Дзаньоло в «Роме» с лета 2018 года. За это время он провёл за «волков» 111 матчей во всех турнирах и забил 22 мяча.

Футболист дважды рвал крестообразные связки – он пропустил периоды с января по июль 2020-го и с сентября 2020-го по май 2021-го.

В минувшем сезоне Дзаньоло принял участие в 42 матчах «Ромы», в которых забил восемь голов, в том числе победный «Фейеноорду» в финале Лиги конференций.