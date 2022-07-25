ЦСКА и «Црвена Звезда» хотят подписать полузащитника «Сочи» Пруцева

Московский ЦСКА и «Црвена Звезда» поборются за полузащитника «Сочи» Егора Пруцева. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



«Руководство ЦСКА заинтересовано в Пруцеве, но шансы сербов выше, потому что полузащитник хочет попробовать себя в Европе», — добавил источник «Чемпионата».

Напомним, действующий контракт Пруцева с сочинским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Вторую половину прошлого сезона 19-летний полузащитник провёл в «Нефтехимике» из Нижнекамска на правах аренды. Пруцев принял участие в 13 матчах ФНЛ (ныне — Первая лига), забил три гола и отдал две результативные передачи. В первой половине сезона-2021/2022 полузащитник «Сочи» выступал в ивановском «Текстильщике».