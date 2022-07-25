Кузнецов: хотелось бы, чтобы в новом сезоне три команды претендовали на чемпионство в РПЛ
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Дмитрий Кузнецов, бывший футболист московского ЦСКА и нынешний главный тренер команды 2DROTS, выступающей в Медийной футбольной лиге, рассказал об ожиданиях от борьбы за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.
«На вопрос, сможет ли Федотов с ЦСКА навязать борьбу «Зениту», вам никто не ответит, даже я. Хотелось бы, чтобы три команды претендовали на чемпионство, как в конце прошлого сезона. В любой лиге, если не одна-две сильные команды, а целая группа, игры будут намного интереснее.
У «Зенита» хорошая обойма и скамейка. Главное — мотивация и настрой на игры. Ясно, что они сильнее остальных, но не нужно делить матчи на проходные и нет», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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- 25 июля 2022
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