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Кузнецов: хотелось бы, чтобы в новом сезоне три команды претендовали на чемпионство в РПЛ

Кузнецов: хотелось бы, чтобы в новом сезоне три команды претендовали на чемпионство в РПЛ
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Дмитрий Кузнецов, бывший футболист московского ЦСКА и нынешний главный тренер команды 2DROTS, выступающей в Медийной футбольной лиге, рассказал об ожиданиях от борьбы за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

«На вопрос, сможет ли Федотов с ЦСКА навязать борьбу «Зениту», вам никто не ответит, даже я. Хотелось бы, чтобы три команды претендовали на чемпионство, как в конце прошлого сезона. В любой лиге, если не одна-две сильные команды, а целая группа, игры будут намного интереснее.

У «Зенита» хорошая обойма и скамейка. Главное — мотивация и настрой на игры. Ясно, что они сильнее остальных, но не нужно делить матчи на проходные и нет», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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