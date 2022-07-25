Юран — об уходе из «Химок» в 2020 году: до сих пор так и не понял, за что меня уволили

Главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался об увольнении из подмосковного клуба в 2020 году.
«Я просто не понимал, как можно было так со мной поступить — как собаку на помойку выбросили. За что? Была бы причина — вопросов нет. Но когда случаются такие вещи… За то, что мы играли в финале Кубка и вышли в РПЛ? Меня настолько злила эта ситуация, что я просто не мог молчать. По прошествии двух лет я так и не понял, за что меня тогда уволили», — приводит слова Юрана Sport24.
Напомним, после ухода из «Химок» в 2020 году Юран занимал пост главного тренера «СКА-Хабаровск». В феврале текущего года специалист вновь возглавил «Химки», заключив контракт с клубом на полтора года.
«Химки» в двух матчах набрали четыре очка и занимают четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.
- 25 июля 2022
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