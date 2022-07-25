Соболев — об игре с «Краснодаром»: не понял, почему увидели неспортивное поведение

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался об эпизоде, произошедшем во время матча второго тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (4:1).



Напомним, в первом тайме встречи Соболев вступил в перепалку с игроками и арбитром Кириллом Левниковым после столкновения с футболистом «Краснодара». На тот момент форвард уже имел жёлтую карточку, однако судья не стал удалять его с поля.



«Говорить будут всегда. Я не понял, почему начали обсуждать, что я кому-то что-то показывал — увидели какое-то неспортивное поведение, с футболистами общаться нельзя. В моменте с Кордобой я что-то показал. Но ничего такого неспортивного там не было. Все общаются, все ругаются на поле. Это нормально. Эпизод с локтем? Я его не видел. Да, попал. Но VAR не имеет права вмешиваться за жёлтую карточку, а о красной речи там идти не может. Я его просто не видел. Неоднозначный момент», — приводит слова Соболева «Спорт-экспресс».