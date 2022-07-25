«Манчестер Юнайтед» подписал футболистку сборной Испании

24-летняя нападающая сборной Испании Лусия Гарсия перешла из клуба «Атлетик» Бильбао в «Манчестер Юнайтед», сообщает официальный сайт английской команды.
«Тот факт, что в таком большом клубе, как «Манчестер Юнайтед», поверили в меня — это мечта, ставшая реальностью. Я уже чувствую себя здесь как дома. В клубе прекрасная семейная атмосфера, в которой я всегда прогрессирую. Я отдам на поле всё, чтобы болельщики могли гордиться командой», — приводит слова Лусии пресс-служба манкунианцев.
Контракт заключён до конца сезона-2023/2024.
Лусия шесть лет выступала за «Атлетик», забив 63 мяча в 161 матче.
Форвард выходила на поле за сборную Испании во всех матчах группового этапа женского чемпионата Европы, который сейчас проходит в Англии, и отметилась голом в матче с Финляндией.
- 25 июля 2022
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