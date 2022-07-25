Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эрик тен Хаг наказал футболиста «Манчестер Юнайтед» за два опоздания

Эрик тен Хаг наказал футболиста «Манчестер Юнайтед» за два опоздания
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг продемонстрировал свою приверженность дисциплине, сообщает The Athletic.

По информации источника, нидерландский специалист наказал игрока «Манчестер Юнайтед» за нарушение дисциплины. Футболист, имя которого не называется, опоздал на два командных собрания во время предсезонного тура клуба по Азии и Австралии. За это тен Хаг исключил футболиста из стартового состава команды. Отмечается, что тен Хаг считает опоздания признаком снижения стандартов, что в итоге может негативно отразиться на игре футболиста.

Новый розыгрыш английской Премьер-лиги начнётся 5 августа. В матче первого тура чемпионата Англии сезона-2022/2023 «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча состоится 7 августа на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

Самый дорогой состав «Манчестер Юнайтед». Команда без Роналду, зато с Лукаку и Магуайром Самый дорогой состав «Манчестер Юнайтед». Команда без Роналду, зато с Лукаку и Магуайром
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022