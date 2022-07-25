Гави: «Барселона» приобрела отличных игроков, и это было заметно уже в матче с «Реалом»

Полузащитник «Барселоны» Гави поделился ожиданиями от нового сезона.



«Я ожидаю успешного и счастливого сезона. Мы приобрели отличных футболистов, и это было заметно уже в матче с «Реалом». Приобретения нужны, чтобы конкурировать и улучшать команду. Я тоже стал опытнее, это должно помочь в новом сезоне», — приводит слова Гави Marca.

Напомним, в товарищеском матче «Барселона» обыграла мадридский «Реал». Встреча, прошедшая в Лас-Вегасе (США) на стадионе «Эллиджиант», завершилась со счётом 1:0 в пользу каталонской команды. В составе сине-гранатовых отличился бразильский футболист Рафинья, проводивший вторую встречу после перехода из «Лидс Юнайтед». Вингер поразил ворота соперников на 27-й минуте матча.

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