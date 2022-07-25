Винисиус: победа «Реала» в Лиге чемпионов была справедливой

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор поделился впечатлениями от решающего матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:0) в прошлом сезоне.
«После замечательного сезона наша победа в финале Лиги чемпионов была справедливой. Я играю в футбол 15 лет. Никогда не знаешь, когда вновь сыграешь в финале, поэтому хотел наслаждаться этим матчем в полной мере.
Забить мяч в финале Лиги чемпионов — это неповторимое чувство. Понять его могут только те, кто сам забивал в таких матчах. Это неописуемо. Вы не знаете, как выразить это, как рассказать, нет способа объяснить это. Только те, кто жил нашим футболом и эмоциями, которые мы испытали в этом сезоне, знают, насколько победа в Лиге чемпионов была важна для нас», — рассказал Винисиус в интервью пресс-службе УЕФА.
Напомним, финальная игра между «Реалом» и «Ливерпулем» состоялась 28 мая в Париже.
- 25 июля 2022
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