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Винисиус: победа «Реала» в Лиге чемпионов была справедливой

Винисиус: победа «Реала» в Лиге чемпионов была справедливой
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Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор поделился впечатлениями от решающего матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:0) в прошлом сезоне.

«После замечательного сезона наша победа в финале Лиги чемпионов была справедливой. Я играю в футбол 15 лет. Никогда не знаешь, когда вновь сыграешь в финале, поэтому хотел наслаждаться этим матчем в полной мере.

Забить мяч в финале Лиги чемпионов — это неповторимое чувство. Понять его могут только те, кто сам забивал в таких матчах. Это неописуемо. Вы не знаете, как выразить это, как рассказать, нет способа объяснить это. Только те, кто жил нашим футболом и эмоциями, которые мы испытали в этом сезоне, знают, насколько победа в Лиге чемпионов была важна для нас», — рассказал Винисиус в интервью пресс-службе УЕФА.

Напомним, финальная игра между «Реалом» и «Ливерпулем» состоялась 28 мая в Париже.

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