Винисиус: победа «Реала» в Лиге чемпионов была справедливой

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор поделился впечатлениями от решающего матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:0) в прошлом сезоне.



«После замечательного сезона наша победа в финале Лиги чемпионов была справедливой. Я играю в футбол 15 лет. Никогда не знаешь, когда вновь сыграешь в финале, поэтому хотел наслаждаться этим матчем в полной мере.



Забить мяч в финале Лиги чемпионов — это неповторимое чувство. Понять его могут только те, кто сам забивал в таких матчах. Это неописуемо. Вы не знаете, как выразить это, как рассказать, нет способа объяснить это. Только те, кто жил нашим футболом и эмоциями, которые мы испытали в этом сезоне, знают, насколько победа в Лиге чемпионов была важна для нас», — рассказал Винисиус в интервью пресс-службе УЕФА.



Напомним, финальная игра между «Реалом» и «Ливерпулем» состоялась 28 мая в Париже.