Калешин: серьёзных ошибок у судьи, кроме отсутствия второй карточки Соболеву, не было

Бывший футболист «Краснодара» Виталий Калешин прокомментировал судейство в матче «быков» с московским «Спартаком» в игре второго тура Российской Премьер-Лиги.

«Я не видел повтора всех эпизодов. Но в динамике казалось, что вторая жёлтая карточка у Соболева была. Но у «Краснодара» тоже было явное удаление. А вот пенальти, я думаю, не стоило ставить. Было бы прямое попадание в руку, а так – сперва в голову. И только потом уже в руку. Но я не эксперт, не знаю трактовки.



Мне показалось, что серьёзных ошибок у судьи не было. Только удаление Соболева. Что касается ролика «Краснодара», то судье могут занизить оценку, если, конечно, команда докажет ошибки арбитра. Но я не думаю, что это повлияет на судейство в общем», – сказал Калешин в интервью Metaratings.

«Спартак» в матче с «Краснодаром» одержал победу со счётом 4:1. На 37-й минуте был удалён полузащитник «быков» Александр Черников. Ранее нападающий красно-белых Александр Соболев мог получить вторую жёлтую карточку за попадание локтем в лицо сопернику и неспортивное поведение, но арбитр Кирилл Левников пожалел форварда и игрок наказан не был. «Краснодар» выпустил ролик с нарезкой спорных судейских решений.