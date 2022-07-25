Президент «Урала» Иванов: не знаю, как «Спартак» сможет встретиться с судейским корпусом

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов рассказал, как относится к решению московского «Спартака» встретиться с представителями судейского корпуса РФС.

«Всю статистику судейских решений вы можете посмотреть. Мы сейчас с судьями разговаривать не можем, а «Спартак» хочет встретиться с представителями судейского корпуса. Это же всё через РФС нужно делать, как мне кажется. Не знаю, как «Спартак» это будет делать. Мы не собираем никакую статистику спорных решений. Зачем собирать негатив.



У нас очень много людей приходят и говорят, что мы хотим улучшить судейство. Но судейство всё ещё не улучшается. Люди над этим работают. Конечно, хочется, чтобы судьи не ошибались. Я считаю, что судьи сейчас ошибаются и много. Но моё мнение, VAR не нужен. Тренеры не то что-то говорят, тренируют не так, их увольняют.

Ошибки должны быть ошибками. Если бы их не было, счёт во всех матчах был бы 0:0. А так, и судья имеет право на ошибку. Если он это делает регулярно, надо просто расставаться. Бывает такое, что, отучившись, у тебя не получается. И человек меняет профессию. А у нас человек может ошибаться снова и снова», — сказал Иванов в интервью Metaratings.

Напомним, у «Спартака» были претензии по поводу судейства Владислава Безбородова в матче с грозненским «Ахматом» в первом туре нового сезона Российской Премьер-Лиги (1:1). В экспертно-судейской комиссии РФС поддержали все решения арбитра.

Во встрече «Спартака» и «Краснодара» во втором туре РПЛ с поля был удалён игрок «быков» Александр Черников. Споры вызвало решение арбитра Кирилла Левникова не показывать вторую жёлтую карточку нападающему красно-белых Александру Соболеву незадолго до удаления Черникова. Игра закончилось победой «Спартака» со счётом 4:1.