Форвард «Торпедо» Калмыков: если бы отыгрались после первого гола «Динамо», могли победить

Нападающий «Торпедо» Амур Калмыков прокомментировал результат матча второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Динамо» (0:4).



«Я думаю, все ребята до конца верили, что мы можем забить и один, и два, и три мяча, потому что это не впервой, когда мы пропускаем в начале матча, а затем отыгрываемся. К сожалению, в этот раз не получилось.



Первый пенальти я, если честно, не видел. Так что не могу комментировать правильность решения его назначать. Если бы после первого пропущенного гола смогли бы отыграться, вполне возможно, что мы выиграли бы матч, почему нет. Играют такие же ребята. Мы даже первыми могли забить, у нас был хороший момент, так что могли сравнять.



Никто не знает, что было бы, если бы мы реализовали момент. В следующих матчах, дай бог, у нас всё получится. По моим ощущениям, скорости в РПЛ выше, ребята действительно быстрее всё делают. Кто принципиальный соперник? Ребята говорят, что «Локомотив». Поэтому ждём игру с ними», — приводит слова Калмыкова Metaratings.



Напомним, голы в составе «Динамо» забили полузащитники Даниил Фомин и Арсен Захарян, а также нападающий Фёдор Смолов, оформивший дубль. В следующем туре чемпионата России «Торпедо» сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Игра состоится 31 июля. Лидером РПЛ после двух туров является ЦСКА, набравший шесть очков.