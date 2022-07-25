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«Спартак» показал, что осталось за кадром победного матча с «Краснодаром»

«Спартак» показал, что осталось за кадром победного матча с «Краснодаром»
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Пресс-служба «Спартака» опубликовала видео, в котором показала, что осталось за кадром матча второго тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (4:1).

В ролике показаны прибытие команды в Ставрополь, тренировка и встреча с болельщиками, а также путешествие «Спартака» в Краснодар, прибытие на стадион, разминка игроков, самые яркие моменты встречи и радость футболистов московского клуба после победы.

Права на видео принадлежат РФС. Ролик опубликован на YouTube-канале «Спартака».

«Спартак» набрал четыре очка и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Краснодар» (1) — на 13-м месте. Лидером соревнований после двух туров является московский ЦСКА, набравший шесть очков. В следующем туре чемпионата России «Спартак» сыграет с «Оренбургом». Встреча состоится 31 июля.

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