ЦСКА договорился о трансфере полузащитника «Партизана» Зделара

Московский ЦСКА договорился с «Партизаном» о трансфере 27-летнего сербского защитника Саши Зделара из белградского «Партизана». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В ближайшее время сделка будет окончательно закрыта, а с футболистом будет подписан контракт.

Зделар является чемпионом мира среди молодёжных команд в составе сборной Сербии до 20 лет.

Вместе с «Партизаном» футболист дважды становился обладателем Кубка Сербии. В июле 2020 года защитник впервые надел капитанскую повязку в белградском клубе. Всего за «Партизан» у игрока 197 матчей, шесть мячей и 21 голевая передача.

С «Олимпиакосом» Зделар стал чемпионом Греции сезона-2015/2016. За клуб из города Пирей у защитника 28 игр и один гол.

За взрослую сборную Сербии Зделар провёл три матча.