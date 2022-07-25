ЦСКА договорился о трансфере полузащитника «Партизана» Зделара

Московский ЦСКА договорился с «Партизаном» о трансфере 27-летнего сербского защитника Саши Зделара из белградского «Партизана». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
В ближайшее время сделка будет окончательно закрыта, а с футболистом будет подписан контракт.
Зделар является чемпионом мира среди молодёжных команд в составе сборной Сербии до 20 лет.
Вместе с «Партизаном» футболист дважды становился обладателем Кубка Сербии. В июле 2020 года защитник впервые надел капитанскую повязку в белградском клубе. Всего за «Партизан» у игрока 197 матчей, шесть мячей и 21 голевая передача.
С «Олимпиакосом» Зделар стал чемпионом Греции сезона-2015/2016. За клуб из города Пирей у защитника 28 игр и один гол.
За взрослую сборную Сербии Зделар провёл три матча.
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