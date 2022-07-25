Президент РФС Дюков оформил Fan ID

Александр Дюков, президент Российского футбольного союза (РФС), получил карту болельщика.
«Александр Валерьевич действительно получил карту болельщика на общих основаниях в одном из московских МФЦ», — передаёт ответ службы коммуникаций РФС «Матч ТВ».
Fan ID со старта сезона потребуется на стадионах в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Сочи, Ростове-на-Дону.
«Пари Нижний Новгород» объявил о продаже билетов на матч с московским ЦСКА, который состоится в воскресенье, 31 июля, за 10 рублей.
После этого самарские «Крылья Советов» также сделали стоимость билетов на воскресную игру с московским «Торпедо» символической — она составит восемь рублей. В телеграм-канале команды, однако, отмечается, что такая низкая цена связана с празднованием юбилея клуба.
Матчи третьего тура будут для «Пари НН» и «Крыльев» первыми домашними играми, в которых проход на стадион будет осуществляться по картам болельщика.
- 25 июля 2022
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