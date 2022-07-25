Ана Диаш забила гол в стиле Ибрагимовича в матче «Зенит» — «Рязань-ВДВ»
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Португальская нападающая санкт-петербургского «Зенита» Ана Диаш открыла счёт в матче 15-го тура женской Суперлиги с клубом «Рязань-ВДВ» эффектным ударом.
На 15-й минуте партнёрша Диаш по команде исполнила угловой удар, навесив в штрафную, после чего нападающая отправила мяч в ворота рязанского клуба ногой в прыжке в стиле форварда «Милана» Златана Ибрагимовича.
Видео можно посмотреть в телеграм-канале женской Суперлиги.
Санкт-петербургский «Зенит» возглавляет турнирную таблицу женского чемпионата России сезона 2022 года. После 14 туров в активе санкт-петербургской команды 36 очков. «Рязань-ВДВ» (4) занимает последнее, десятое место. В тройку лидеров турнира входят «Локомотив» (34) и ЦСКА (34).
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