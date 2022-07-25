«Спартак» ответил на видео «Краснодара» своим роликом

В телеграм-канале московского «Спартака» появился видеоролик, в котором представлены лучшие моменты игры красно-белых с «Краснодаром» в сопровождении интернет-мемов.

Видеоролик можно посмотреть в телеграм-канале московского «Спартака». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал»

Матч с «быками», сыгранный 23 июля в рамках второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, завершился победой «Спартака» со счётом 4:1.

В «Краснодаре» не были согласны с решениями арбитра матча Кирилла Левникова. Ранее «быками» был выпущен видеоролик со спорными судейскими решениями по ходу матча.

В матче третьего тура РПЛ «Спартак» в воскресенье, 31 июля, дома сыграет с «Оренбургом». «Краснодар» в гостях встретится с екатеринбургским «Уралом», игра пройдёт в пятницу, 29 июля.