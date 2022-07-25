«Спартак» ответил на видео «Краснодара» своим роликом

В телеграм-канале московского «Спартака» появился видеоролик, в котором представлены лучшие моменты игры красно-белых с «Краснодаром» в сопровождении интернет-мемов.
Видеоролик можно посмотреть в телеграм-канале московского «Спартака». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал»
Матч с «быками», сыгранный 23 июля в рамках второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, завершился победой «Спартака» со счётом 4:1.
В «Краснодаре» не были согласны с решениями арбитра матча Кирилла Левникова. Ранее «быками» был выпущен видеоролик со спорными судейскими решениями по ходу матча.
В матче третьего тура РПЛ «Спартак» в воскресенье, 31 июля, дома сыграет с «Оренбургом». «Краснодар» в гостях встретится с екатеринбургским «Уралом», игра пройдёт в пятницу, 29 июля.
- 25 июля 2022
-
21:34
-
21:32
-
21:21
-
21:12
-
20:58
-
20:54
-
20:43
-
20:42
-
20:18
-
20:14
-
20:07
-
20:05
-
19:58
-
19:49
-
19:41
-
19:36
-
19:22
-
19:17
-
19:01
-
18:45
-
18:41
-
18:14
-
18:14
-
18:02
-
17:49
-
17:48
-
17:35
-
17:35
-
17:32
-
17:05
-
16:59
-
16:50
-
16:44
-
16:25
-
16:24