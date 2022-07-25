Борис Игнатьев: пока рано делать выводы относительно «Торпедо»

Борис Игнатьев, ранее занимавший должности вице-президента и главного тренера московского «Торпедо», прокомментировал свои ожидания от выступления команды в стартовавшем сезоне.

«Нужно учесть, что торпедовцев в первых двух турах тестировали команды, занявшие по итогом минувшего чемпионата второе и третье места. Да, на фоне двух этих команд «Торпедо» выглядело очень блекло по всем компонентам игры. Чёрно-белым явно не хватало уверенности. Но здесь я бы отметил, что они ещё не адаптированы к этому чемпионату. Отойти от того, что было в прошлом сезоне, когда они играли в ФНЛ, наверное, не так просто. Сейчас идёт перестройка в этом отношении.



Но говорить о том, что «Торпедо» безнадёжно отстало в развитии, я бы не стал. Прежде всего, наверное, они ставят задачу остаться в РПЛ, а не занять призовые места или в пятёрке. Для них важно быть сильнее тех команд, которые соответствуют их уровню. В общем, не следует делать скоропалительных выводов относительно «Торпедо» — впереди 28 туров. Есть такие команды, как «Оренбург», «Факел» или «Урал», который вместе с «Торпедо» тоже сейчас занимает последнее место», — сказал Игнатьев в интервью «Матч ТВ».

Напомним, в первом туре РПЛ «Торпедо» уступило «Сочи» со счётом 1:3, а во втором матче чемпионата торпедовцы уступили московскому «Динамо» — 0:4.

В третьем туре команда сыграет на выезде в воскресенье, 31 июля, с самарскими «Крыльями Советов».