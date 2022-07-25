Мостовой: «Зенит» без легионеров по уровню стал бы как другие команды

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой рассказал, как, по его мнению, изменятся результаты санкт-петербургского «Зенита», если клуб покинут иностранные футболисты.

«Если из «Зенита» убрать легионеров, то клуб станет как другие команды, потому что уровень выровняется. Мы видим, что многие команды без легионеров не различить», — сказал Мостовой в эфире канала «Матч ТВ».

Напомним, после двух туров Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Зенит» набрал четыре очка. Гостевая встреча с «Химками» завершилась со счётом 1:1, а дома с крупным счётом были обыграны самарские «Крылья Советов» — 3:0.

В матче третьего тура «Зенит» в Санкт-Петербурге сыграет с московским «Локомотивом». Встреча состоится в субботу, 30 июля, и начнётся в 17:30 мск.