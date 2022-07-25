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«КАМАЗ» обыграл «СКА-Хабаровск» в домашнем матче Первой лиги

«КАМАЗ» обыграл «СКА-Хабаровск» в домашнем матче Первой лиги
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В матче второго тура Первой лиги сезона-2022/2023 «КАМАЗ» принимал «СКА-Хабаровск». Встреча прошла на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

На 14-й минуте встречи счёт открыл нападающий «КАМАЗа» Даниил Шамкин. На 22-й минуте полузащитник клуба «СКА-Хабаровск» Василий Алейников сравнял счёт. Через шесть минут хавбек Дамир Таликин вновь вывел хозяев вперёд. На 71-й минуте Шамкин оформил дубль. На 84-й минуте форвард Саид Алиев сократил отставание гостей в счёте.

«КАМАЗ» набрал шесть очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. «СКА-Хабаровск» (0) — на предпоследнем, 17-м месте. Лидером соревнований после двух туров является тульский «Арсенал» (6). В следующем туре Первой лиги «КАМАЗ» сыграет с «Кубанью», а «СКА-Хабаровск» встретится с «Краснодаром-2».

Первая лига. 2-й тур
25 июля 2022, понедельник. 20:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
3 : 2
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0 Шамкин – 14'   1:1 Алейников – 22'   2:1 Таликин – 28'   3:1 Шамкин – 71'   3:2 Алиев – 84'
Удаления: нет / Петров – 90'
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