«КАМАЗ» обыграл «СКА-Хабаровск» в домашнем матче Первой лиги

В матче второго тура Первой лиги сезона-2022/2023 «КАМАЗ» принимал «СКА-Хабаровск». Встреча прошла на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.



На 14-й минуте встречи счёт открыл нападающий «КАМАЗа» Даниил Шамкин. На 22-й минуте полузащитник клуба «СКА-Хабаровск» Василий Алейников сравнял счёт. Через шесть минут хавбек Дамир Таликин вновь вывел хозяев вперёд. На 71-й минуте Шамкин оформил дубль. На 84-й минуте форвард Саид Алиев сократил отставание гостей в счёте.



«КАМАЗ» набрал шесть очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. «СКА-Хабаровск» (0) — на предпоследнем, 17-м месте. Лидером соревнований после двух туров является тульский «Арсенал» (6). В следующем туре Первой лиги «КАМАЗ» сыграет с «Кубанью», а «СКА-Хабаровск» встретится с «Краснодаром-2».