Женский «Зенит» победил в матче с клубом «Рязань-ВДВ» и упрочил лидерство в Суперлиге

В матче 15-го тура женской Суперлиги встречались санкт-петербургский «Зенит» и «Рязань-ВДВ». Победу со счётом 2:1 одержали сине-бело-голубые.



На 15-й минуте гол после подачи углового забила португальская нападающая «Зенита» Ана Диаш. На 43-й минуте футболистка оформила дубль.



Один мяч «Рязань-ВДВ» отыграла стараниями Натальи Перепичиной. Свой гол она забила на 87-й минуте.

Главный тренер команды из Санкт-Петербурга — Ольга Порядина, рязанский клуб возглавляет Игорь Гаврилин.

Отметим, что «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Суперлиги, тогда как “Рязань-ВДВ” идёт на последнем месте. Московские «Локомотив» и ЦСКА занимают вторую и третью строчки соответственно.

Лучший бомбардир турнира — форвард «Локомотива» Нелли Коровкина.