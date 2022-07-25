Женский «Зенит» победил в матче с клубом «Рязань-ВДВ» и упрочил лидерство в Суперлиге
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В матче 15-го тура женской Суперлиги встречались санкт-петербургский «Зенит» и «Рязань-ВДВ». Победу со счётом 2:1 одержали сине-бело-голубые.
На 15-й минуте гол после подачи углового забила португальская нападающая «Зенита» Ана Диаш. На 43-й минуте футболистка оформила дубль.
Один мяч «Рязань-ВДВ» отыграла стараниями Натальи Перепичиной. Свой гол она забила на 87-й минуте.
Главный тренер команды из Санкт-Петербурга — Ольга Порядина, рязанский клуб возглавляет Игорь Гаврилин.
Отметим, что «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Суперлиги, тогда как “Рязань-ВДВ” идёт на последнем месте. Московские «Локомотив» и ЦСКА занимают вторую и третью строчки соответственно.
Лучший бомбардир турнира — форвард «Локомотива» Нелли Коровкина.
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