Шунин: одна из причин разгрома «Торпедо» — быстрый гол. В таких играх важно забить первыми

Голкипер и капитан московского «Динамо» Антон Шунин прокомментировал результат матча второго тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо» (4:0).

«В начале первого тайма не всё получалось, но мы забили первый гол и переломили ход событий. Потом ещё два – в итоге ушли на перерыв с хорошим отрывом. Во втором тайме у нас были ещё моменты, и мы довели матч до разгрома 4:0. «Динамо» действительно хорошо сыграло и в обороне, и в атаке. Одна из причин – быстрый первый гол. В таких матчах всегда важно забить первыми, и уже дальше будет легче.



У наших ворот был не очень простой момент во втором тайме – нужно было быстро среагировать. Я понимал, что будет прострел с фланга в центр штрафной на набегающего игрока «Торпедо», так и получилось. Сделал несколько шагов, раскрылся, и мяч попал мне в грудь», — сказал Шунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.