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Шунин высказался о Вареле, тайно покинувшем базу «Динамо» накануне матча с «Торпедо»

Шунин высказался о Вареле, тайно покинувшем базу «Динамо» накануне матча с «Торпедо»
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Голкипер и капитан московского «Динамо» Антон Шунин поделился мнением о ситуации с защитником Гильермо Варелой, который тайно покинул базу команды перед матчем второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Торпедо» (4:0).

«О том, что Варела не сыграет, мы узнали прямо в день матча. Ситуация сложная, но на наш настрой это никак не повлияло. Мы готовились, все были максимально заряжены», — сказал Шунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Варела перешёл в московское «Динамо» из «Копенгагена» на правах аренды в октябре 2020 года. Ранее уругвайский футболист выступал за «Пеньяроль», франкфуртский «Айнтрахт», «Манчестер Юнайтед» и «Кастилью». Летом 2021 года московский клуб выкупил права на футболиста.

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