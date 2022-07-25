Шунин высказался о Вареле, тайно покинувшем базу «Динамо» накануне матча с «Торпедо»

Голкипер и капитан московского «Динамо» Антон Шунин поделился мнением о ситуации с защитником Гильермо Варелой, который тайно покинул базу команды перед матчем второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Торпедо» (4:0).

«О том, что Варела не сыграет, мы узнали прямо в день матча. Ситуация сложная, но на наш настрой это никак не повлияло. Мы готовились, все были максимально заряжены», — сказал Шунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Варела перешёл в московское «Динамо» из «Копенгагена» на правах аренды в октябре 2020 года. Ранее уругвайский футболист выступал за «Пеньяроль», франкфуртский «Айнтрахт», «Манчестер Юнайтед» и «Кастилью». Летом 2021 года московский клуб выкупил права на футболиста.