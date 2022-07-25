Орещук: ради чего сейчас клубам платить бешеные деньги иностранцам? Чтобы выиграть РПЛ?

Российский футбольный агент Роман Орещук поделился мнением по поводу приобретения легионеров российскими командами.

«Сербский рынок неперспективный для российских клубов. Да, там можно найти отдельных персонажей… Хорошие футболисты из Сербии играют в Европе в очень хороших командах — выиграть конкуренцию у европейской команды за этого самого серба очень сложно.



Сейчас лучше смотреть на своих ребят. В еврокубках мы не играем, а ради чего сейчас платить бешеные деньги иностранцам? Чтобы выиграть чемпионат России? Наверное, это в корне неправильно», — сказал Орещук в беседе с корреспондентом «Чемпионат» Андреем Ирха.

Напомним, новый сезон Российской Премьер-Лиги стартовал 15 июля. После двух сыгранных туров турнирную таблицу возглавляет московский ЦСКА.