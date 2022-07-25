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Орещук: ради чего сейчас клубам платить бешеные деньги иностранцам? Чтобы выиграть РПЛ?

Орещук: ради чего сейчас клубам платить бешеные деньги иностранцам? Чтобы выиграть РПЛ?
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Российский футбольный агент Роман Орещук поделился мнением по поводу приобретения легионеров российскими командами.

«Сербский рынок неперспективный для российских клубов. Да, там можно найти отдельных персонажей… Хорошие футболисты из Сербии играют в Европе в очень хороших командах — выиграть конкуренцию у европейской команды за этого самого серба очень сложно.

Сейчас лучше смотреть на своих ребят. В еврокубках мы не играем, а ради чего сейчас платить бешеные деньги иностранцам? Чтобы выиграть чемпионат России? Наверное, это в корне неправильно», — сказал Орещук в беседе с корреспондентом «Чемпионат» Андреем Ирха.

Напомним, новый сезон Российской Премьер-Лиги стартовал 15 июля. После двух сыгранных туров турнирную таблицу возглавляет московский ЦСКА.

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