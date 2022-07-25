Арбитр Федотов — о судействе в РПЛ: Каманцева ломают пополам. Дальше будет только хуже

Российский арбитр Игорь Федотов подвёл итоги работы арбитров в матчах второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

«Это был худший тур за год, такого ужаса от судей я не припомню. Ушёл Хачатурянц, и система просто сломалась. Каманцева ломают пополам – ему же нужен человек, который не даст рушить остатки системы. Вместо иномарки мы получили отечественную «Ладу», только без подушек безопасности и тормозов. И эта машина летит прямиком в пропасть. Так что дальше будет только хуже», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Лидером чемпионата России после двух туров является московский ЦСКА, набравший шесть очков. Действующий чемпион страны — санкт-петербургский «Зенит».