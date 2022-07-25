Арбитр Федотов: на месте «Локомотива» подал бы апелляцию на красную карточку Бека-Бека

Российский арбитр Игорь Федотов поделился мнением об удалении полузащитника «Локомотива» Алексиса Бека-Бека в матча второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Ростовом» (2:2).

«После эпизода с Изидором Сухой вообще поплыл, зачем-то удалил Бека-Бека. Он просто боролся с Мироновым, они потолкались – в таких моментах главный разговаривает с игроками, а не слушает кого-то и выдумывает красные карточки. На месте «Локомотива» подал бы апелляцию в ЭСК и отменял бы красную карточку», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Французский полузащитник московской команды был удалён с поля на 65-й минуте, получив вторую жёлтую карточку. Первую карточку Бека-Бека получил 15 минутами ранее.