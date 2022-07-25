Аленичев: вернусь к работе тренером, если будет стоящее предложение

Бывший футболист сборной России Дмитрий Аленичев, ранее возглавлявший московский «Спартак», прокомментировал возможность вернуться к тренерской работе.

«Сейчас играю за команду ветеранов. Мы ездим по стране, участвуем в различных футбольных мероприятиях. Если будет стоящее предложение по тренерской работе, то, конечно, я пойду. Пока стоящего предложения нет», — сказал Аленичев в интервью «Матч ТВ».

Напомним, кроме «Спартака», специалист возглавлял тульский «Арсенал» и красноярский «Енисей».

В качестве игрока за сборную России Аленичев провёл 55 матчей, в которых забил шесть голов.

Вместе с «Порту», который на тот момент возглавлял Жозе Моуринью, игрок стал победителем Лиги чемпионов сезона-2003/2004.

Со «Спартаком», будучи футболистом, Аленичев четырежды выигрывал чемпионат России.