Аленичев: вернусь к работе тренером, если будет стоящее предложение

Бывший футболист сборной России Дмитрий Аленичев, ранее возглавлявший московский «Спартак», прокомментировал возможность вернуться к тренерской работе.
«Сейчас играю за команду ветеранов. Мы ездим по стране, участвуем в различных футбольных мероприятиях. Если будет стоящее предложение по тренерской работе, то, конечно, я пойду. Пока стоящего предложения нет», — сказал Аленичев в интервью «Матч ТВ».
Напомним, кроме «Спартака», специалист возглавлял тульский «Арсенал» и красноярский «Енисей».
В качестве игрока за сборную России Аленичев провёл 55 матчей, в которых забил шесть голов.
Вместе с «Порту», который на тот момент возглавлял Жозе Моуринью, игрок стал победителем Лиги чемпионов сезона-2003/2004.
Со «Спартаком», будучи футболистом, Аленичев четырежды выигрывал чемпионат России.
- 25 июля 2022
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