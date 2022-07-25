Аленичев: «Зениту» уже сейчас можно отдать чемпионские медали

Бывший футболист сборной России Дмитрий Аленичев поделился ожиданиями от борьбы за чемпионство в новом сезоне РПЛ.
«Думаю, ни одна из команд не составит конкуренцию «Зениту». Им можно уже сейчас отдать медаль, поскольку у них не уезжают легионеры, а наоборот, приезжают. Ни у одной из команд нет шансов обойти «Зенит». Хотелось бы, конечно, ошибиться.
Я сторонник того, чтобы в команде было как можно меньше бразильцев. Чтобы они не стали отдельной группой внутри команды, главному тренеру нужно провести большую работу. И на мой взгляд, Сергей Семак прекрасно справляется с этой задачей», — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».
Напомним, «Зенит» перед стартом нового сезона стал обладателем Суперкубка России. В матче, который состоялся 9 июля на «Газпром Арене», сине-бело-голубые со счётом 4:0 обыграли московский «Спартак».
- 25 июля 2022
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