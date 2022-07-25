Хавбек «Локомотива» Алексис Бека-Бека — приоритетная цель «Ниццы»
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Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека может уйти из московской команды, сообщает журналист Марк Мешенуа на своей странице в социальных сетях.
По информации источника, в услугах 21-летнего футболиста заинтересована «Ницца». Бека-Бека является приоритетным вариантом для укрепления средней линии французской команды.
Напомним, Бека-Бека перешёл в московский «Локомотив» из «Кана» в августе 2021 года. В прошлом сезоне французский полузащитник принял участие в 19 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал три результативные передачи. В сезоне-2022/2023 Бека-Бека сыграл в двух матчах чемпионата России и не отметился результативными действиями. В игре второго тура нынешнего розыгрыша РПЛ с «Ростовом» (2:2) французский футболист был удалён с поля.
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