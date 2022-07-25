Абаев: Акинфеев — лучший вратарь в России, он может играть и до 40 лет

Бывший вратарь московского «Локомотива» Илья Абаев оценил уровень голкиперов Российской Премьер-Лиги.
«Акинфеев здорово сыграл в прошлом матче с «Сочи». Он лучший в России, у него есть мотивация играть дальше. Он провёл 300 матчей на ноль. При профессиональном подходе он может играть и до 40 лет. Посмотрим, захочет ли.
Дальше идут те, кто в сборной России. Сафонов хорошо играет.
Илья Лантратов — сильный голкипер, я был с ним вместе ещё в «Локомотиве». Он трудолюбивый парень, думаю, у него хорошее будущее», — сказал Абаев в интервью «Матч ТВ».
Кроме «Локомотива», Илья также выступал за махачкалинский «Анжи», нижегородскую «Волгу», московское «Торпедо», «Краснодар», «Ростов».
Напомним, в матче второго тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Сочи» (3:0) Акинфеев не только не пропустил ни одного мяча, но и отдал голевую передачу на одноклубника Хорхе Карраскаля.
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